“لجنة متابعة كورونا” دعت للالتزام بالتدابير الوقائية ونبهت من التبعات الكارثية بحال عدم التقيد

عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في لبنان اجتماعا الاربعاء برئاسة رئيسها الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، وتم تقييم واقع الانتشار الوبائي في ظل الواقع الاقتصادي الحالي.

وأوصت اللجنة “بتمديد ساعات العمل في القطاع السياحي حتى الثالثة صباحا في الأسبوع الأول من تاريخ صدور القرار مع التشديد على التزام كل المؤسسات والمرافق الإجراءات والتدابير الوقائية لفيروس كورونا المعممة في هذا الخصوص بموجب تعهد موقع من قبل اصحابها، لا سيما لجهة عمل الحانات والملاهي كالمطاعم وعدم تخصيص مساحة مشتركة للرقص والتقيد بنسبة 50 في المئة من القدرة الاستيعابية على أن يوقف تقييد ساعات العمل في هذا القطاع في الأسبوع الذي يليه ليتاح العمل مدة 24 ساعة”.

وشددت اللجنة على “ضرورة تنظيم حملة اعلامية هادفة توضح ضرورة التزام المواطنين التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا والتبعات الكارثية في حال عدم التقيد بها”، ودعت “وزارة الصحة العامة – برنامج الترصد الوبائي لإيداع اللجنة بصورة يومية أسماء المتوفين نتيجة فيروس كورونا”.

وحثت اللجنة “وزارة الصحة لعرض الخطة المزمع تطبيقها لجهة استلام، تخزين، توزيع واستخدام اللقاح لفيروس كورونا المنوي استيراده على لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا من قبل ممثليها في اللجنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام