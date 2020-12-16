“الوفاء للمقاومة” قدمت اقتراح قانون لاستيفاء الاقساط في المؤسسات التربوية الخاصة بالليرة

قدم عضوا كتلة “الوفاء للمقاومة” النائبان ايهاب حمادة وابراهيم الموسوي اقتراح قانون معجلا مكررا باسم الكتلة “لوجوب استيفاء الاقساط في المؤسسات التربوية الخاصة بالليرة اللبنانية”.

وبالمناسبة، قال حمادة “تقدمنا باسم كتلة الوفاء للمقاومة باقتراح قانون وجوب استيفاء الاقساط في الجامعات والمعاهد الخاصة – المعهد هو الاسم الرسمي القانوني المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون 56 – بتسمية المؤسسات التعليمية الخاصة المعهد والمعاهد الخاصة العاملة في لبنان بالعملة الوطنية اللبنانية، ويحظر عليها رفع الاقساط ويوجب التزام لائحة الاقساط المعتمدة للعام الدراسي 2017 – 2018”.

وتابع حمادة “تشاورنا في هذا الاقتراح مع مجموعة من الكتل النيابية: الدكتور بلال عبدالله باسم “اللقاء الديموقراطي” ومحمد نصرالله عن كتلة “التنمية والتحرير” وجهاد الصمد”، واضاف “بقية الكتل اخذت علما بهذا الاقتراح ولها الحق في درس مندرجاته وان تتخذ قرارا في شأنه”، وقال “نحن قدمناه بصفة معجل مكرر نتيجة حساسية الموضوع الان وفي هذا التوقيت لان العام الدراسي بدأ، على امل ان يكون على جدول اعمال اول جلسة عامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام