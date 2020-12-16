ما هي الدولة الأولى عربياً بعدد إصابات ووفيات كورونا؟ إليكم نظرة على الأرقام

تجاوز عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، أكثر من 1.6 مليون شخص، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في الوقت الذي تخطت أعداد الإصابات بالفيروس أكثر من 73 مليون شخص في كافة أنحاء العالم، وذلك منذ أن أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية عن ظهور أول حالة في ديسمبر 2019.

على الصعيد العالمي سجلت الولايات المتحدة أعلى حالات الإصابة والوفيات في العالم، ليصل عدد الإصابات إلى 16.7 مليون إصابة و303 آلاف حالة وفاة حتى الآن، وجاءت الهند في المرتبة الثانية بعدد الإصابات لتسجل 9.9 مليون إصابة، تليها البرازيل بـ 6.9 مليون إصابة.

وعلى المستوى العربي فقد احتلت العراق المرتبة الأولى بعدد حالات الإصابة والوفاة جراء فيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الإصابة في العراق إلى 577 ألف حالة، وحالات الوفاة إلى 12.6 ألفا. إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على ترتيب الدول العربية بعدد إصابات ووفيات كورونا.

المصدر: سي ان ان