هوندا تستدعي 1.8 مليون سيارة “على مستوى العالم”

قالت شركة “هوندا موتورز، الأربعاء، إنها ستستدعي 1.79 مليون سيارة على مستوى العالم في أربع حملات منفصلة، يرتبط بعضها بأنباء عن “نشوب حرائق”.

وذكرت شركة صناعة السيارات اليابانية أن واحدة من حملات الاستدعاء تشمل 268 ألف سيارة موديل سي.آر- إنتاج أعوام 2002-2006 في الولايات المتحدة لاستبدال المفاتيح الرئيسية للتحكم في النوافذ الكهربائية.

ويشمل الاستدعاء 1.4 مليون سيارة في الولايات المتحدة وحدها.

وقالت الشركة إنه لم ترد أنباء عن إصابات لكن جرى الإبلاغ عن 16 حريقا يرتبط بهذه المشكلة.

وسبق أن استدعت هوندا سيارات في 2012 لاستبدال المفاتيح الرئيسية للنوافذ الكهربائية. ويأتي الاستدعاء الجديد استجابة لعيوب مرتبطة بالرطوبة في المفاتيح التي جرى إصلاحها خلال الحملة السابقة، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

المصدر: فلسطين الان