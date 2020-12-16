مراسل المنار: يشهد الاوتستراد الرئيس الذي يربط طرابلس ببيروت في منطقة البترون زحمة سير خانقة نتيجة فيضانات شهدتها الطرقات بسبب الامطار العزيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2020 - 09:46

مراسل المنار: يشهد الاوتستراد الرئيس الذي يربط طرابلس ببيروت في منطقة البترون زحمة سير خانقة نتيجة فيضانات شهدتها الطرقات بسبب الامطار العزيرة

منذ 52 mins 16 December، 2020
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