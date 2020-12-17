عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 17-12-2020

أبرز عناوين الصّحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 17-12-2020

الأخبار

سيناريوات لتحريك خلايا نائمة بدعم أميركي وسعودي: تحذيرات من «فتن أمنية»

«هدنة» العدّاد تنتهي: نحو ذروة جديدة؟

باريس تمهّد لزيارة ماكرون: محاولة لتقريب وجهات النظر… وتهديد بعقوبات أوروبية

النهار

الحريري في بكركي والمواجهة السياسية القضائية تحتدم

السجن بين 4 سنوات والمؤبد للمدانيين في الهجوم على “شارلي اييدو”

اللواء

الحريري في بكركي: هذا ما حصل مع بعبدا.. والمهم وقف الإنهيار

ماكرون لإنجاح المبادرة.. والمجلس يأخذ على صوان «السهوة».. وزعيتر وخليل يطلبان نقل الدعوى

الجمهورية

واشنطن وباريس: لبنان سيدفع الثمن

الحريري :هدفنا وقف الانهيار

فرصة حزب الله لتكريس مرجعيته

الديار

فرملة حرب البيانات ومُحاولات لتطبيع العلاقة بين عون والحريري قبل زيارة ماكرون

حزب الله لا يقدّم اقتراحات لكنه يُشجّـع على اعادة التواصل والحوار

مجلس النواب يطلب من صوان الملف بالقرائن .. وخليل وزعيتر يطلبان تغيير القاضي

البناء

السجال النيابيّ القضائيّ مرشّح للتوسّع بنهاية الدورة العاديّة واستدعاء 4 ك2

مساعٍ فرنسيّة لجسّ النبض لفتح الباب للبحث بالعقد السياسي الجديد والحكومة معاً

كورونا الناشط في موسمَيْ الشتاء والأعياد يفتح الباب لـ 100 مليون إصابة… وسباق مع اللقاح

المصدر: صحف