ظريف يدين الحظر الاميركي الجديد ضد تركيا بشدة

ادان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الحظر الاميركي الجديد ضد تركيا بشدة. وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الثلاثاء: ان ادمان الولايات المتحدة على الحظر واهانة القوانين الدولية قد ظهر مرة اخرى. واضاف: اننا ندين بشدة الحظر الاميركي الجديد على تركيا ونقف الى جانب الشعب والحكومة التركية. واستخدم وزير الخارجية الايراني هاشتاغ “الاولوية الاولى هي للجيران” ، مؤكدا على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي الاولوية للدول الجارة لها.

وكانت اميركا قد فرضت عقوبات على الإدارة الحكومية التركية المكلفة شراء الأسلحة (إس إس بي)، لحيازة منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس- 400″، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء الإثنين. وقال بومبيو في بيان إن “الإجراءات التي اتخذت اليوم تبعث برسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستطبّق (القانون الأميركي) بشكل كامل ولن تتساهل حيال أي صفقات كبيرة تتم مع قطاعي الدفاع والاستخبارات الروسيين”.

وأعلنت إدارة ترامب، أنها ستمنع جميع تراخيص التصدير إلى “إدارة الصناعات الدفاعية” (التركية) وسترفض منح أي تأشيرات لرئيسها إسماعيل دمير.

وفيما رفضت الخارجية التركية “العقوبات الأحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة”، شددت على أنها “ستضر بالعلاقات الثنائية وسنرد بما يلزم”. كما اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العقوبات الأميركية على تركيا بسبب اقتناء منظومة “إس 400″، غير شرعية، وقال إنها “تمثل مظهرا من مظاهر الموقف الأميركي المتعالي على القانون الدولي”.

المصدر: وكالة انباء فارس