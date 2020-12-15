التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على طريق انفاق #المطار #خلدة بالاتجاهين بسبب تساقط الامطار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 15 2020 - 17:02

التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على طريق انفاق #المطار #خلدة بالاتجاهين بسبب تساقط الامطار

منذ 43 mins 15 December، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة