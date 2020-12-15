رئيس الاتحاد العمالي العام للمنار: هناك اتجاه لتعليق الاضراب غداً افساحا بالمجال امام مزيد من الاستشارات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2020 - 12:28

رئيس الاتحاد العمالي العام للمنار: هناك اتجاه لتعليق الاضراب غداً افساحا بالمجال امام مزيد من الاستشارات

منذ 37 mins 15 December، 2020
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