السلطات اليابانية تعتزم التعاون الوثيق مع إدارة بايدن

صرّح السكرتير العام للحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو الثلاثاء، أن “الحكومة اليابانية تعتزم العمل عن كثب مع جو بايدن”، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، معلناً عن “إجراء المشاورات اللازمة للتحضير لزيارة وشيكة لرئيس الوزراء يوشيهيدي سوغي إلى واشنطن”.

وقال كاتو، في مؤتمر صحفي “يتمتع التحالف بين الولايات المتحدة واليابان بدعم من الحزبين في الولايات المتحدة، لذلك لا أعتقد أنه ستكون هناك أي تغييرات في علاقتنا الوثيقة. نود العمل بشكل أوثق مع الرئيس المنتخب بايدن، لجعل التحالف أقوى، ولتنفيذ، فكرة “منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمنفتحة”.

كما أشار إلى أنه على الرغم من أن توقيت زيارة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغي إلى الولايات المتحدة لم يتحدد بعد، فإن السلطات “ترغب في القيام باستعدادات لهذه الزيارة في أقرب وقت ممكن”. كما وأعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي عن نيته التعاون الوثيق مع إدارة بايدن.

المصدر: سبوتنيك