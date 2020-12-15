ترامب يعتبر الحديث عن الترشح للرئاسة في عام 2024 بمثابة الاعتراف بهزيمته في الانتخابات

أكدت مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب يعتبر الحديث عن الترشح للرئاسة الأميركية في عام 2024 بمثابة الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الحالية. ونقلت بوابة أكسيوس، عن تلك المصادر أن ترامب وعد في تصريحاته “إذا لم نفز فلن أقول إنني خسرت، سأقول أنني لم أفز”. وبينما أشار مصدر إلى أن ترامب، يعتبر مثل هذا الحديث هو”الاعتراف بالنهاية”، قال مصدر آخر إن ترامب لم يكن ينوي التحدث مباشرة عن الهزيمة في الانتخابات.

هذا ويزعم ترامب، أنه تم تزوير الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه لا يمكن الإقرار بهزيمته وسط ما وقع من “تزوير وتلاعب” بانتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر. هذا وحصل جو بايدن على 306 صوتا من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب ليفوز رسميا بالرئاسة. وبهذا يقترب جو بايدن، خطوة أخرى أقرب إلى البيت الأبيض مع تصديق الولايات الرئيسية في نظام المجمع الانتخابي رسميا، على فوزه في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، مما ينهي بشكل فعلي سعي الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب لتغيير النتائج.

المصدر: سبوتنيك