وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى الـ300 ألف

تخطى إجمالي عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة حاجز 300 ألف حالة، الاثنين، وفقا لإحصاء وكالة “رويترز” وذلك في وقت تطرح السلطات أول دفعة من التطعيمات باللقاح المضاد للفيروس.

وسجلت الإصابات والوفيات اليومية بكورونا مستويات قياسية متتالية خلال الأيام الماضية.

واستغرق الأمر 27 يوما حتى وصلت حصيلة الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة من 250 ألفا إلى 300 ألف، وهي أسرع قفزة في عدد الوفيات منذ ظهور الوباء.

وتشير بعض التوقعات إلى أن حصيلة الوفيات قد تصل إلى 500 ألف وفاة قبل أن تكون اللقاحات متاحة على نطاق واسع خلال فصلي الربيع والصيف المقبلين.

كما تخطت الولايات المتحدة مؤخرا حاجز 16 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس، وهو أعلى معدل إصابات في العالم.

المصدر: وكالة رويترز