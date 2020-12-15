وزير الري الإثيوبي في الخرطوم لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة

وصل وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكيلي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، الاثنين، لمناقشة سبل استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا.

وأشارت وكالة الأنباء السودانية إلى أن وزير الري ياسر عباس “عقد جلسة مباحثات أولى مع نظيره الإثيوبي بعد ظهر اليوم تناولا فيها وضع المفاوضات الجارية وتذليل العقبات التي تعترض طريقها للتوصل لاتفاق تراعى فيه مصالح الأطراف الثلاثة”.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت أمس الأحد الاتفاق مع إثيوبيا على استئناف المفاوضات حول سد النهضة خلال الأسبوع المقبل.

وجاء الإعلان بعد مقاطعة سودانية لجلسات التفاوض بسبب ما اعتبرته أنه اعتماد على “منهج قديم” لن يجدي ومطالبة بإعطاء دور أكبر للخبراء للمساهمة في حل الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.

وأعرب السودان في الجلسات الأخيرة للتفاوض بين الدول الثلاث عن رفضه استئناف التفاوض حول ملف سد النهضة “بالمنهج القديم”، مشددا على أهمية إعطاء دور أكبر للخبراء للمساهمة في حل الأزمة.

المصدر: سونا