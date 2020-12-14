الجيش: زورقان حربيان اسرائيليان معاديان خرقا المياه الاقليمية اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 14-12-2020 عند الساعة 03.00 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 166 مترا ولمدة 9 دقائق، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة، وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

كما صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي بتاريخ 13-12-2020 عند الساعة 17.25 المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 332 مترا ولمدة خمس دقائق، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة، وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام