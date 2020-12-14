حماس: ما يروجه الاحتلال الاسرائيلي بخصوص ملف الاسرى لا أساس له من الصحة

قال الناطق باسم حركة “حماس” في فلسطين حازم قاسم الاثنين إن ‏”ما يروجه الإعلام الصهيوني حول الحراك في ملف تبادل الاسرى، محاولة من نتنياهو لتعزيز حضوره الشخصي لأي انتخابات صهيونية متوقعة”.

وأوضح قاسم أن “هذا الحديث الاعلامي الصهيوني لا اساس له من الصحة، فلا جديد في هذا المسار”، وأشار إلى أن “نتنياهو مازال يتهرب من اتخاذ قرار في هذا الملف ويتلاعب بمشاعر عائلات الجنود الصهاينة الاسرى”.

وكانت وسائل اعلام العدو قد تحدثت في وقت سابق أن هناك فرصة لإمكانية التوصل لصفقة تبادل أسرى تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين “لم يقتلوا إسرائيليين” مقابل تقديم مساعدات لغزة لمواجهة كورونا وإعادة الجنود الصهاينة المفقودين بغزة.

المصدر: فلسطين اليوم