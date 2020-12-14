أ.ف.ب: الولايات المتحدة تسحب السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 14 2020 - 09:42

أ.ف.ب: الولايات المتحدة تسحب السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب

منذ 35 mins 14 December، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة