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December 13 2020 - 21:12

فقدان 3 صيادين وإنقاذ 6 في حادث غرق مركب صيد بخليج مدينة الجزائر

منذ 1 ساعة 13 December، 2020
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الجزائر - عربي وإقليمي

أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية أنها تبحث عن 3 مفقودين في حادث غرق مركب صيد، عند الثالثة من صباح اليوم الأحد، بساحل “الرّميلة”، المعروف بـ “Sablette”، في خليج مدينة الجزائر.

وأكدت المصالح ذاتها، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، أن 6 بحارة من طاقم المركب الغارق، من بينهم مالك المركب، وتتراوح أعمارهم بين 27 عاما و40 عاما، قد تم إنقاذهم.

وسخّر رجال الحماية المدنية للبحث المتواصل عن المفقودين الـ 3، في حادث انقلاب مركب الصيد الغارق، سخروا زورقا و 4 غطاسين، إضافة إلى شاحنة إطفاء و 3 سيارات إسعاف.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن أسباب الحادث، الذي جرى في ظل طقس مضطرب مصحوب بهيجان البحر، لم يتم التوصل بعد إلى تحديدها.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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