قرار لوزير الداخلية بتعديل التدابير والاجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

أصدر وزير الداخلية والبلديات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​محمد فهمي​ قراراً بتعديل التدابير والاجراءات الوقائية لمواجهة وباء ​كورونا​ اعتباراً من 14 كانون الأول لغاية 21 كانون الأول.

ومُنع بموجب القرار الخروج والولوج الى الشوارع و​الطرقات​ يومياً من ​الساعة​ الحادية عشرة والنصف مساءً ولغاية الخامسة من صباح اليوم التالي، وذلك اعتباراً من صباح الاثنين 14 كانون الأول ولغاية 21 كانون الأول.

وسُمح كذلك، بإقامة الحفلات العامة والخاصة او المناسبات الاجتماعية والثقافية، وذلك بقدرة استيعابية بمعدل 25% في الداخل و50% في الخارج على ان لا يزيد عدد الحضور عن 100 شخص بجميع الأحوال.

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المصدر: محمد فهمي