النائب هاشم: المواطن يدفع ثمن المماطلة بحكومة الإنقاذ

رأى النائب قاسم هاشم في بيان، أن “التطورات تزيد من حدة الأزمة ويدفع اللبنانيون ثمن بعض الخطوات الارتجالية والمماطلة في اتخاذ القرار للبدء بمسار الإنقاذ عبر حكومة أصبحت ضرورة وطنية”.

ودعا إلى “موقف وطني مسؤول يتحمله الجميع، لأن خطورة ما وصلت اليه أمور الناس باتت تحتم التفتيش عن المساحة المشتركة لمسيرة الإنقاذ… وتشكيل حكومة من اصحاب الكفاءة والخبرة قبل نهاية العام وترك السجالات والمناكفات والاجتهادات، الى أن يحين النقاش الوطني المطلوب في كل الالتباسات والأفكار، ولتحدد معها أوقات التزام الدستور والقانون والحديث عن تطوير النظام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام