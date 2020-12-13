الاحتلال الأمريكي يخرج عشرات الصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق من ريف الحسكة إلى العراق

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بالنفط السوري المسروق من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وذكرت مصادر محلية من قرية السويدية لمراسلة سانا أن”رتلاً من 85 آلية عسكرية وصهريجاً محملة بالنفط السوري المسروق والعتاد العسكري توجه اليوم إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي”.

ولفتت المصادر إلى أن”16 مدرعة لقوات الاحتلال الأمريكي رافقت الرتل إلى الحدود العراقية”.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي عشرات الأرتال المحملة بالنفط السوري المسروق من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية على مدى الأشهر الأخيرة وذلك في إطار مخططاتها لسرقة الثروات الباطنية السورية وحرمان الشعب السوري منها.

المصدر: سانا