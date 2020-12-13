رابطة مخاتير البقاع الشمالي: ندين حرق مغارة وشجرة الميلاد في جديدة الفاكهة

أصدرت رابطة مخاتير البقاع الشمالي بيان استنكار لما وصفته بـ “العمل الفتنوي الذي استهدف حرق مغارة وشجرة الميلاد في باحة كنيسة مار جرجس في بلدة جديدة الفاكهة”، موقعا من رئيس وأعضاء الرابطة.

واعتبر البيان ان “هذا العمل الجبان هو لزرع الفتنة بين أهلنا بكل مكوناتهم، وهذا العمل بعيد كل البعد عن المبادئ والقيم التي تجمع بين أبناء هذه المنطقة من كل الطوائف والمذاهب الذين ترعرعوا على الإلفة والمحبة ووحدة المصير والعيش المشترك”، مطالباً “الأجهزة الأمنية بكشف ملابسات هذا الموضوع ومعرفة الفاعلين وتوقيفهم وإنزال أشد العقوبات بهم درءا للفتنة”.

وأعلنت الرابطة في بيانها “وقوفها إلى جانب أهلنا بهذا الموضوع المدان، داعية الاهل في منطقة البقاع الشمالي إلى التمسك وبقوة بدعوة الإمام موسى الصدر “التعايش الإسلامي – المسيحي ثروة يجب التمسك بها”، مضيفة “هذه قيمنا ومبادئنا وسندافع عنها بقوة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام