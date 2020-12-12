إصابة جديدة في إقليم الخروب

أعلنت بلدية شحيم “تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد”.

وطلبت في بيان لها كل من خالطهم خلال الأسبوع الماضي الاتصال على الأرقام التالية:

03/951266

76/989552

وأشار البيان الى أن العدد التراكمي أصبح على الشكل التالي:

– 101 إصابة ضمن بلدة شحيم.

– 5 إصابات من شحيم يسكنون خارجها.

– 17 حالة وفاة

أما عدد الحالات الشفاء الاجمالية أصبح 610 اصابة.

وتمنت البلدية للجميع “الشفاء العاجل”، مذكرة “بضرورة اتباع كافة أساليب الوقاية والحماية والتباعد الإجتماعي ولبس الكمامة دائما”.

وأعلنت لجنة الصحة في بلدية برجا، “تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأن عدد الحالات الإيجابية الحالية 105، وحالات الشفاء 11”.

كما أعلنت بلدية سبلين، “تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد”، وأشارت البلدية في بيان لها، الى أن “العدد التراكمي للحالات الايجابية ارتفع الى 101، وحالات الشفاء 73”.

وأعلنت بلدية داريا “تسجيل إصابة واحدة جديدة في البلدة”.

وفي بلدة جدرا الساحلية، أعلنت خلية الازمة “تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا”، وأكد البيان أن “عدد حالات الشفاء 4، والحالات الايجابية الاجمالية 8”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام