بزي: لانجاز تشكيل الحكومة بعيدا من الكيدية والحسابات الضيقة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2020 - 18:34

بزي: لانجاز تشكيل الحكومة بعيدا من الكيدية والحسابات الضيقة

منذ 50 mins 12 December، 2020
علي بزي
لبنان

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب علي بزي أن “حالة المكابرة والانكار والحقد التي تستشري في البلاد تزيد من تعقيدات الازمات الراهنة ولا تفتح باب الحلول والامان التي يتطلع اليها الشعب اللبناني”.

وشدد بزي الخميس على “ضرورة انجاز ملف التشكيل الحكومي بعيدا من الكيدية والحسابات الضيقة رأفة بالبلاد والعباد، خصوصا وأن تداعيات الازمة الاقتصادية المالية وتأثيراتها الاجتماعية المعيشية تنذر بأبشع العواقب والكوارث” .

وأضاف بزي “إننا في حركة أمل نرفض رفضا قاطعا إلغاء الدعم بل يجب التوصل الى آليات وبرامج واضحة لدعم العائلات الاكثر فقرا وذوي الدخل المحدود والمتوسط في ظل هذه المعاناة التي يعيشها المواطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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