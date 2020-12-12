مصطفى حمدان: لاتباع الوسائل القانونية بمعالجة أي خطأ دستوري وقانوني

دعا أمين الهيئة القيادية في حركة المرابطون العميد مصطفى حمدان إلى “اتباع الوسائل القانونية في معالجة أي خطأ دستوري وقانوني”.

واعتبر حمدان أن “أعلى صوت كان مسموعا من الشعب، بيان الحق من نقابة المحامين الذي نجل ونحترم”، وتابع “أما التشدق بحماية الدستور من المعتدين عليه، فأنتم ما تركتم حرفا فيه إلا واستخدمتموه لمصالح شخصية مذهبية طائفية، حتى أصبح ركاما ودفترا من دفاتر نفاقكم”، وتابع “اذهبوا الى التحقيق العدلي بأقدامكم وبالمسار القانوني، ومن يملك البراءة يحمل دفوعه ووثائقه واثق الخطى”.

وقال حمدان “أنتم أيها القضاة اثبتوا في مواقع ضميركم وشرعيتكم القانونية والوطنية والشعبية، لأنها معركة حياة أو موت للفاسدين، وإحقاق الحق واستعادة وطننا لبنان لمواطنيه من براثنهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام