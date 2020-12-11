خلية الأزمة في قضاء المنية الضنية: تسجيل 41 إصابة جديدة

أعلنت خلية الأزمة في قضاء المنية ـ الضنية، في بيان، عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد ظهور نتائج الفحوصات المخبرية pcr التي أجريت على مصابين ومخالطين ومشتبه بإصابتهم.

وتوزعت الإصابات على بلدات وقرى القضاء على الشكل التالي: المنية 23، بخعون 3، إصابتان في كل من سير ومركبتا وقرصيتا، وإصابة واحدة في كل من دير نبوح، مراح السراج، إيزال، السفيرة، بقرصونا، بيت جيدة، عاصون، بحنين ودير عمار.

في غضون ذلك شددت طبيبة القضاءالدكتورة بسمة شعراني على “ضرورة إلتزام المواطنين التدابير والإجراءات الصحية اللازمة التي أوصت بها وزارة الصحة، تفاديا لتفشي الوباء بين أبناء المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام