أردوغان: عقوبات الولايات المتحدة ضد تركيا تعبر عن عدم احترام واشنطن لحليف في الناتو

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، أن العقوبات الأميركية ضد تركيا “بمثابة عدم احترام لعضو هام في حلف الناتو”. ونقلت جريدة “حرييت” التركية عن الرئيس التركي، قوله ” تطبيق العقوبات وفقا لقانون مواجهة أعداء أميركا من خلال العقوبات” [“كاتسا”] هو عدم احترام لشريك مهم جدًا في الناتو”.

وأفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر، أن “العقوبات الأميركية ضد تركيا، والتي تستعد الولايات المتحدة لفرضها بسبب شراء أنقرة منظومات صواريخ “إس –400 ” الروسية ، قد تُفرض على أمانة صناعة الدفاع التركية ورئيسها إسماعيل دمير، ومن المتوقع الإعلان عن العقوبات من يوم لآخر”.

هذا وبدأت عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية “إس-400” إلى تركيا ، والتي تسببت في أزمة في علاقات أنقرة مع واشنطن ، في منتصف تموز/يوليو 2019. وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة وشراء أنظمة “باتريوت” الأميركية مقابل ذلك ، مهددة بتأجيل أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات “إف-35” إلى تركيا ، وكذلك بفرض عقوبات عليها وفقا لقانون “كاتسا”. و رفضت تركيا تقدمي تنازلات ، مواصلة في التفاوض بشأن شراء دفعة إضافية من “إس-400”.

المصدر: سبوتنيك