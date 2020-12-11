2900 وفاة خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

أحصت الولايات المتحدة امس 2900 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تعتبر ضخمة في هذا البلد الذي يشهد منذ أسابيع عدة تفشيا متسارعا للوباء، حسب إحصاء جامعة “جونز هوبكنز”، كما افادت “وكالة فرانس برس”.

واكدت الجامعة التي تحدث بياناتها باستمرار، ان “عدد الاصابات الجديدة جراء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها (24 ساعة) بلغ أكثر من 210 آلاف”.

ويواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة الارتفاع. وهناك حاليا أكثر من 107 آلاف شخص في المستشفيات، وهو أمر غير مسبوق بحسب أرقام “كوفيد تراكينغ بروجكت”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية