تقرير يكشف أسباب الحموضة وكيفية علاجها في المنزل

تعد الحموضة واحدة من أكثر المشاكل شيوعا عند الكثيرين من الأشخاص خاصة أولئك الذين يفضلون الأطعمة والتوابل الحارة ولا يمكنهم الاستغناء عنها.

نشر موقع “أونلي ماي هيلث” الطبي تقريرا صحيا أفاد فيه بأنه ليس كل من يأكل طعاما حارا سوف يعاني حتما من الحموضة، إذ يحدث ذلك عندما تطلق الغدد المعدية حامضا لتحييد وتحطيم الطعام الذي يتم تناوله.

وعندما يرتفع تركيز الحمض، يعاني الشخص من إحساس حارق في الصدر، وتسمى هذه الظاهرة الحموضة أو ارتجاع الحمض.

وبصرف النظر عن الطعام الحار، هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تسبب الحموضة مثل التدخين، وإدمان الكحول، والأكل غير المنتظم وغير المناسب، والإفراط في تناول الطعام، والإجهاد، والإفراط في تناول الكافيين.

وتترافق الحموضة أو ارتجاع الحمض بالأعراض المتمثلة بآلام الحلق والمعدة، شعور بحرقة في الصدر، الفواق (الحازوقة)، كثرة التجشؤ، رائحة الفم الكريهة، ثقل في المعدة، تشكل الغازات أو انتفاخ البطن.

وهناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنها علاج الحموضة، وتشمل ما يلي:

الحليب البارد:

يستخدم الحليب البارد لعلاج الحموضة بشكل فعال، وذلك لكونه يحتوي على الكالسيوم الذي يعمل على تحييد الأحماض في المعدة، وشرب الحليب البارد يمكن أن يمنع أيضا تراكم الأحماض.

ماء جوز الهند:

يحتوي ماء جوز الهند على نسبة عالية من الألياف المعروفة بفوائدها في الجهاز الهضمي، كما يكافح أيضا إنتاج الحمض الزائد في المعدة، وبالتالي يحمي من أمراض المعدة ويستخدم بشكل فعال لعلاج الحموضة.

الماء الفاتر:

عند تناول وجبة دسمة في الليل، عليك بشرب كوب من الماء الفاتر قبل الذهاب إلى النوم لمنع الحموضة، كما ينصح بشربه على معدة فارغة في الصباح لكونه حل رائع لمعظم مشاكل المعدة بما في ذلك الحموضة.

بذور الشمر:

يمكن خلط ملعقة صغيرة من مسحوق بذور الشمر في ماء فاتر وشربه، يساعد هذا المحلول بشكل رائع في التخفيف من الانتفاخ وعسر الهضم ودرء الإصابة بالحموضة أيضا.

خل حمض التفاح:

خل التفاح له أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي، إنه أيضا محلول قوي للحموضة، فقط ضع ملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب من الماء الفاتر واشربه، ويكون مفيد أكثر إذا تم تناوله يوميا.

كما يعد الموز وأوراق النعناع والقرنفل والزنجبيل واللبن وبذور حبة البركة أيضا علاجات منزلية مذهلة ورائعة لعلاج الحموضة والتخلص منها.

المصدر: سبوتنيك