البنتاغون: عدد قوات الناتو في أفغانستان سيزداد بعد تقليص القوات الأمريكية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2020 - 05:48

البنتاغون: عدد قوات الناتو في أفغانستان سيزداد بعد تقليص القوات الأمريكية

منذ 40 mins 11 December، 2020
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية “سينتكوم”، كينيث ماكينزي أن عدد قوات حلف الناتو في أفغانستان سيزداد بعد تقليص عدد القوات الأمريكية في البلاد إلى 2.5 ألف عسكري.

وأشار الجنرال إلى أن البنتاغون سيستطيع “مواصلة عمليات محاربة الإرهاب في حال الضرورة”، إضافة إلى تدريب القوات الأفغانية على الرغم من انسحاب جزء من القوات الأمريكية.

وأعرب عن قناعته بأن الولايات المتحدة ستكون قادرة على “الحفاظ على الأمن” عندما سيكون عدد قواتها 2.5 ألف عسكري، مؤكدا أنه “لن تكون هناك أي مشاكل” مع تنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب بتقليص عدد القوات الأمريكية في أفغانستان.

وأشار إلى ضرورة إحراز تقدم في عملية التسوية السلمية في أفغانستان، مضيفا أن حركة “طالبان” لا تهاجم القوات الأمريكية أو الغربية، لكنها تستمر بمهاجمة القوات الحكومية الأفغانية.

المصدر: وكالات

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