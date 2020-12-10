السيد فضل الله: ما أصاب المودعين محطة سوداء بتاريخ كل الذين رسموا السياسات المالية

قال السيد علي فضل الله إن “ما أصاب المودعين في لبنان هو محطة سوداء في تاريخ الطبقة السياسية وكل الذين رسموا السياسات المالية وإئتمنهم الناس على أموالهم وكانوا خائنين لهم وفرطوا بالامانة”.

كلام السيد فضل الله جاء الخميس خلال استقباله وفدا من “جمعية صرخة المودعين” وضعه في أجواء التحركات التي تقوم بها الجمعية في سبيل استعادة أموال المودعين.

وثمن السيد فضل الله “الجهود التي تقوم بها الجمعية في المطالبة بحقوق المودعين”، وأكد على “ضرورة ان يبقى هذا الصوت مرتفعا وقويا في مواجهة الذين يريدون لهذه القضية ان تنسى وينسى الناس ودائعهم وييأسوا من المطالبة بها”.

ودعا السيد فضل الله إلى “تضافر الجهود لأنها قضية كل الطوائف والمذاهب”، وشدد على “ضرورة اعتماد أساليب يلتف الناس حولها ولا تفرقهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام