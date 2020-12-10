تسليم وتسلم في قيادة الكتيبة الاسبانية التابعة لـ”اليونيفيل”

أقيم الخميس حفل تسليم وتسلم بين الكتيبة الاسبانية القديمة والجديدة، في المقر الرئيسي للقيادة في ابل السقي جنوب لبنان، بحضور القائد العام لقوات “اليونيفيل” الجنرال ستيفانو ديل كول.

والكتيبة الاسبانية التي أنهت مهمتها هي من فرقة المظليين، جاءت إلى لبنان من مدريد عاصمة اسبانيا، وهي المرة الرابعة التي تشارك في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام وتضم 600 جندي، وهي حاليا بقيادة الجنرال لويس خسوس فيرنانديز هيرريرو.

وبالمناسبة، أعرب قائد “اليونيفيل” عن تقديره للكتيبة المنتهية مهمتها، “للاحتراف والجهود الكبيرة التي بذلتها لضمان السلام والاستقرار في جنوب لبنان”.

اما الكتيبة الاسبانية الجديدة فهي كتيبة غوادارراما بقيادة الجنرال خابيير أنطونيو ميراغايا برياتو، وهي تنضم إلى “اليونيفيل” للمرة الرابعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام