العاهل الأردني: المسجد الأقصى وكامل الحرم القدسي لا يقبل الشراكة ولا التقسيم (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2020 - 13:54

العاهل الأردني: المسجد الأقصى وكامل الحرم القدسي لا يقبل الشراكة ولا التقسيم (روسيا اليوم)

منذ 19 mins 10 December، 2020
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