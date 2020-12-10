تركيا: سندعم عودة إدارة بايدن للاتفاق النووي مع إيران

أعرب متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن عن ثقته بأن “علاقات بلاده مع الولايات المتحدة ستكون جيدة وإيجابية في عهد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن”.

وقال قالن “بايدن يدرك تركيا ورئيسها جيدا، وزار أنقرة لمرات عدة عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وإنني على ثقة بأن علاقاتنا ستكون جيدة وإيجابية”، وتابع “إنني على ثقة بأن بايدن سيثمن القيمة الاستراتيجية والجيوسياسية لتركيا”.

وردا على سؤال حول شراء تركيا صواريخ “إس 400” الروسية، أكد قالن أن “تركيا أبدت مرارا رغبتها في شراء منظومة باتريوت الأمريكية، لكن واشنطن امتنعت عن تزويد أنقرة بها”.

ولفت قالن إلى أن “الحديث عن تشكيل منظومة إس400 تهديدا لمقاتلات إف35 الهجومية ادعاءات من السهل تفنيدها”، معتبرا أن “فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها المنظومة الروسية سيلحق أضرارا كبيرة بالعلاقات التركية الأمريكية”.

وأشار قالن إلى أن “تركيا ستدعم عودة إدارة بايدن للاتفاق النووي المبرم مع إيران”، وأضاف “التحالف المبرم مع إسرائيل في منطقة الخليج لن يكون ممتنا لهذه العودة، لذا فإن عودة إدارة بايدن للاتفاق النووي لن تكون سهلة”.

المصدر: روسيا اليوم