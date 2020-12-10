17 ولاية أمريكية تنضم لدعوى قضائية بالمحكمة العليا لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة

أعلنت 17 ولاية أمريكية اليوم الأربعاء دعمها لدعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس أمام المحكمة العليا الأمريكية لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة.

وأقامت ولاية تكساس الدعوى في محاولة لإلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات خسرها الرئيس دونالد ترامب أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن في إطار مسعى لإلغاء الآثار المترتبة على نتيجة الانتخابات.

وكان ترامب تعهد بالتدخل في الدعوى التي رفعتها ولاية تكساس وقال: “سنتدخل في دعوى تكساس (والعديد من الولايات الأخرى). إنها دعوى كبيرة. بلدنا بحاجة إلى انتصار”.

المصدر: وكالة رويترز