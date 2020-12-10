17 ولاية أمريكية تنضم لدعوى قضائية بالمحكمة العليا لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 10 2020 - 08:28

17 ولاية أمريكية تنضم لدعوى قضائية بالمحكمة العليا لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة

منذ 11 mins 10 December، 2020
5fd135984236040e4b439c1e
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلنت 17 ولاية أمريكية اليوم الأربعاء دعمها لدعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس أمام المحكمة العليا الأمريكية لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة.

وأقامت ولاية تكساس الدعوى في محاولة لإلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات خسرها الرئيس دونالد ترامب أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن في إطار مسعى لإلغاء الآثار المترتبة على نتيجة الانتخابات.

وكان ترامب تعهد بالتدخل في الدعوى التي رفعتها ولاية تكساس وقال: “سنتدخل في دعوى تكساس (والعديد من الولايات الأخرى). إنها دعوى كبيرة. بلدنا بحاجة إلى انتصار”.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة