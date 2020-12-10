أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 10-12-2020

الأخبار

بماذا سيُبرّر سلامة عدم مثوله أمام القاضية عون؟

تجارب رفع الدعم حول العالم: زيادة أجور وإعفاءات ضريبية ودعم مالي

تعميم جديد لمصرف لبنان: حماية المزيد من أرباح كبار المودعين

النهار

الاختراق الحريري للأزمة مهدد بالاجهاض في بعبدا

اللواء

المراسيم تسابق الإنهيار .. فهل يرعوي المعطلون؟

اعتراض عوني على الهبر وطحيني.. وجنبلاط ينتظر الدخان الأبيض.. والخطوط الحمراء تحاصر «ترشيد الدعم»

الجمهورية

التأليف: مسودة بمواجهة مسودة!

الحكومة ضائعة بين«مسودتين».. والســفراء يحذّرون .. وباريس: آخر الأوراق!

الديار

لقاء بعبدا : تبادل لوائح حكومية من دون صدام .. لكن التباين مستمر

الحكومة مرهونة بجولة مفاوضات جديدة فهل تسبق زيارة ماكرون؟

الدعم يتحول الى كتلة نار وقرض البنك الدولي مرشح للحكومة الجديدة

البناء

الجولان ينتفض على الاحتلال ويُسقط قرار الضمّ في أول مواجهة شاملة بعد التبنّي الأميركيّ

الحريري وعون يتبادلان أوراق الاعتماد الحكوميّة… ربط نزاع أم فتح باب؟

10 أيام مفتوحة للفرنسيّين للبدء من نصف مشترك لوساطة قد يتولاها إبراهيم

المصدر: صحف