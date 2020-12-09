إطلاق صاروخين باليستيين أثناء تدريبات القوات النووية الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن القوات المسلحة الروسية أطلقت صاروخين باليستيين بعيدي المدى وذلك خلال تدريبات القوات النووية الاستراتيجية بإشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت الوزارة “تم تنفيذ عمليات تدريبات وإطلاق قتالية لصاروخ باليستي عابر للقارات وصاروخ باليستي من على متن غواصة وصواريخ كروز عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من الجو من منصة مطار بليسيتسك الفضائي ومن بحر بارنتس، وكذلك من طائرات تو-160 و تو 95 ام اس من مطاري إنكلز وأوكراينكا “.

وتابعت الوزارة “تم توجيه الضربات التدريبية بواسطة أسلحة هجومية استراتيجية إلى حقلي التجارب كورا وبيمبوي”.

المصدر: سبوتنيك