بشارة الأسمر في مؤتمر صحافي: ندعو اللبنانيين إلى إضراب وطني عام على كافة الأراضي اللبنانية يوم الأربعاء في 16 الحالي كبداية لأوسع تحركات سيشهدها البلد ضد رفع الدعم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2020 - 13:48

بشارة الأسمر في مؤتمر صحافي: ندعو اللبنانيين إلى إضراب وطني عام على كافة الأراضي اللبنانية يوم الأربعاء في 16 الحالي كبداية لأوسع تحركات سيشهدها البلد ضد رفع الدعم

منذ 6 mins 9 December، 2020
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