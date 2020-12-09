النائب عسيران:الامل معقود على وحدة وطنية وتشكيل حكومة تنقذ لبنان وتساهم في تطبيق الإصلاحات

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي عادل عسيران في تصريح له اليوم انه “ليس من انقاذ للبنان الا من خلال الاتفاق، ولبنان بني على قبول الاخر”، مشيراالى انه “لا تأتي المساعدات ان كنا مفرقين”.

وقال:”الامل معقود على وحدة وطنية وعلى تشكيل حكومة مهمة، تنقذ الشعب اللبناني وترفع شأن الوطن وتساهم في تطبيق الإصلاحات، وتلبي طموح لبنان بالعيش باستقرار وأمن وعزة وكرامة، هذه الحكومة التي يطمح اليها اللبنانيون يجب ان تعزز ثقة الشعب بدولته والدولة بالعالم الخارجي الذي ينظر الينا، اننا متفرقين ومنقسمين”.

اضاف:”نأمل ان تكون البوادر الإيجابية التي حكي عنها مقدمة حقيقية لخروج الحكومة الى العلن وابصارها النور قريبا، فالشعب لن يعد يستطيع اكثر، وهو يعاني معاناة كبيرة في الميادين الاقتصادية والمعيشية والهم الاجتماعي ولا يعرف المواطن مصيره في ظل اختفاء الودائع وفي ظل الكلام عن رفع الدعم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والدواء والنفط وعندها ان تم ذلك، فنحن مقبلون على كارثة اجتماعية وعلى المسؤولين ان يعوا ذلك وان يسارعوا الى تشكيل الحكومة ليعود الازدهار الى لبنان ويعود لبنان درة الشرق والغرب”.

ولفت النائب عسيران الى ان “كل المسؤولين ليس خافيا عليهم ما يعاني منه الشعب اللبناني، والاتفاق يبقى اتفاقا تاريخيا، وكل ما هو في سدة المسؤولية يعرف تماما ان القرار هو قرار تاريخي”.