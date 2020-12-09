الولايات المتحدة: محكمة تلزم السلطات بتقديم ما بحوزتها من “تسجيلات” عن اغتيال خاشقجي

قضت محكمة في نيويورك بوجوب تقديم السلطات معلومات حول ما لديها من تسجيلات مزعومة لاغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتقرير وكالة الاستخبارات المركزية عن وفاته.

وذكرت وكالة “أسوشيتيد برس” أن القاضي أشار إلى أن السلطات الأمريكية، بما في ذلك رئيس البلاد دونالد ترامب، “أكدت بالفعل” أن لدى حكومة الولايات المتحدة مثل هذا السجل، وقد قامت الاستخبارات بدراسته.

يشار إلى أن محكمة سعودية كانت أصدرت في سبتمبر الماضي أحكاما نهائية في مقتل خاشقجي.

وحكم على خمسة أشخاص من بين المتهمين الثمانية بالسجن لمدة 20 عامًا، وعلى واحد بـ10 أعوام، كما حكم على اثنين آخرين بالسجن سبع سنوات.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية