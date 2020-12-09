المحكمة العليا الأمريكية ترفض دعوى الجمهوريين لإلغاء فوز بايدن في بنسلفانيا

رفضت المحكمة العليا الأمريكية دعوى للجمهوريين تطالب بإلغاء نحو 2.5 مليون استمارة أرسلت عبر البريد، في محاولة لوقف المصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن في بنسلفانيا.

وفي أعقاب صدور القرار، قال المدعي العام في ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو على “تويتر”: “هذه الانتخابات انتهت. يجب وقف مهزلة الدعاوى القضائية والمضي قدما إلى الأمام”.

وكان ترامب قد ادعى تزوير نتائج الانتخابات في العديد من الولايات، ومنها ولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات الحاسمة.

وتشير نتائج التصويت التي تم إقرارها رسميا، إلى أن جو بايدن فاز في ولاية بنسلفانيا بفارق نحو 80 ألف صوت.

وكانت عدة محاكم قد رفضت هذه الدعوى قبل أن وصلت إلى المحكمة العليا.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في دعوى أخرى تخص الانتخابات، قدمها جمهوريون من ولاية تكساس في خطوة غير عادية، حيث يطالبون بإعادة النظر في نتائج الانتخابات في 3 ولايات هي جورجيا وميشيغان وويسكونسن، ويقدمون الدعوى إلى المحكمة العليا مباشرة، بدلا من طرحها أمام محاكم أخرى أولا.

المصدر: رويترز