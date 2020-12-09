دعوة إلى إضراب عام في الجولان المحتل احتجاجاً على إقامة كيان الاحتلال مراوح توربينية

دعا أهالي الجولان السوري المحتل إلى إضراب عام وشامل يوم الاربعاء، يشمل كل المرافق الحياتية وتعطيل المدارس والتعليم عن بعد، والتوجه إلى الأراضي المزمعة إقامة المراوح العملاقة عليها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والانتشار في الأراضي لمنعها من تنفيذ مخططها التوسعي في ممتلكات الأهالي.

جاء هذا القرار بعد اجتماع الهيئة الدينية والاجتماعية في الجولان السوري المحتل، رفضاً لإقامة التوربينات العملاقة.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء عدداً من المداخل الرئيسة لقرى الجولان السوري المحتل ومنعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المناطق التي تريد سلطات الاحتلال إقامة توربينات عملاقة عليها، في الوقت الذي احتشد فيه الأهالي على الطرقات المؤدية إلى الأراضي الزراعية في مناطق مجدل شمس وسحيتا وبقعاثا ومسعدة، لمنع سلطات الاحتلال من الوصول إلى أراضيهم.

المصدر: وكالة سانا