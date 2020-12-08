الوزيرة عكر: العمل جار على صياغة رؤية متكاملة لترشيد الدعم

أكدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر خلال الإجتماعات وورش العمل التي عقدت في السرايا الحكومية لترشيد الدعم، أن “الهدف من هذه الورش استطلاع واستمزاج آراء القطاعات المعنية بمسألة دعم السلع الأساسية لا سيما الأولويات منها والتي تهم المواطنين، كالدواء والمواد الغذائية والمحروقات، في ظل الأزمة الإقتصادية والمالية الراهنة التي تعيشها البلاد”.

وأشارت في بيان، الى أن “العمل يتركز على كيفية ترشيد الدعم عبر طرق من شأنها التخفيف من كلفة الإستيراد ولا تمس المواطنين وذوي الدخل المحدود بشكل مباشر”، لافتة الى أن “حكومة تصريف الأعمال تعمل من ضمن الصلاحيات المنوطة بها”، موضحة أن “أفكارا كثيرة قد طرحت، والعمل مستمر عليها من أجل الوصول الى حلول عملية بالتعاون مع كل الجهات المعنية، لا سيما مع مصرف لبنان، وذلك لتخفيف الأعباء على الدولة والمواطن في آن معا، كما يتم العمل على صياغة رؤية متكاملة لترشيد الدعم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام