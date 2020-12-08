تعميم صورة مفقود غادر مركز دراسته في محلة تول ولم يعد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2020 - 19:34

تعميم صورة مفقود غادر مركز دراسته في محلة تول ولم يعد

منذ 12 mins 8 December، 2020
حيدر
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعو حيدر الكرار علي درويش (مواليد عام 2002، فلسطيني)،الذي غادر بتاريخ 3-12-2020 مركز دراسته في محلة تول – النبطية بالقرب من منزل ذويه، ولم يَعُد حتى تاريخه.
لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر النبطيّة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 531178-07، للادلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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