أنقرة تتهم أثينا بالتهرب من الحوار وتحث الاتحاد الأوروبي على “التزام الحياد”

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى “التعامل بحكمة ولعب دور الوسيط المحايد في الأزمة بين تركيا واليونان”، متهما أثينا بالتهرب من الحوار ومواصلة ما وصفه بـ “الاستفزاز” في شرق البحر المتوسط. وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك بأنقرة مع نظيره المجري بيتر سيارتو، “ننتظر من الاتحاد الأوروبي التصرف بحكمة بشكل دائم وليس في القمة المرتقبة فقط”، موضحا أن “عليهم لعب دور الوسيط المحايد في الأزمة مع اليونان التي تستمر في أعمالها الاستفزازية في بحري إيجه والمتوسط”.

وتابع تشاووش أوغلو قائلاً “في حال فكر الاتحاد الأوروبي بطريقة استراتيجية فمن الممكن تطوير العلاقات بين الطرفين، لا يمكن حل مشاكلنا مع الاتحاد الأوروبي إلا بالدبلوماسية والحوار”. وبالأمس دعا الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، الاتحاد الأوروبي إلى التخلّص مما أسمّاه “العمى الاستراتيجي”، لافتاَ إلى أن “الحلّ الدائم في شرقي المتوسط يتطلب منح الدبلوماسية فرصة”.

وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، وخصوصا بعد توقيع أنقرة اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية نهاية العام الماضي. وتتهم اليونان وقبرص تركيا بالتعدي على مياههما الاقتصادية، فيما تقول أنقرة إنها تعمل على “استغلال موارد الطاقة في مناطقها الاقتصادية الخاصة”.

المصدر: سبوتنيك