عودة نحو 230 لاجئاً سورياً إلى أرض الوطن

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين الثلاثاء، أن نحو 230 لاجئا عادوا إلى سوريا من أراضي لبنان، خلال الــ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في نشرة المركز على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية “خلال الــ24 ساعة الأخيرة عاد 229 لاجئا (منهم 69 امرأة و117 طفلا) إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي لبنان عن طريق معبري “جديدة يابوس” و”تلكلخ” الحدوديين، بينما لم تسجل عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر “نصيب” الحدودي”.

هذا وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراضي من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا على مساحة 2.4 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 15 عبوة ناسفة .

المصدر: سبوتنيك