الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده لبناء علاقة قوية مع تركيا على قاعدة التعاون وحسن الجوار

جدد الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، على “الموقف الأوروبي الموحد من الأزمة في شرق البحر المتوسط”، إذ أكد استعداد الاتحاد الأوروبي “لبناء علاقة قوية مع تركيا مبنية على الحوار والتعاون”، مشددا على “عدم وجود أي مخططات في الوقت الراهن لفرض حظر لتوريد الأسلحة من قبل الاتحاد الأوروبي على أنقرة”.

وأفاد ستانو، خلال إحاطة إعلامية للمفوضية الأوروبية الثلاثاء، “نحن عملنا على طرح اقتراحات بناءة لحل أزمة البحر المتوسط، ولكن للأسف كما أفاد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، بالأمس، أن تطورات الوضع لم تكن إيجابية من جانب تركيا”، موضحاً “العقوبات الأوروبية ضد أنقرة ما زالت مطروحة على الطاولة في حال وافق جميع الدول الأعضاء عليها فستفرض، ولكنها مرهونة بمناقشات القادة في اجتماعهم القادم غدا وبعد غد، وتقييمهم لمجريات وتطورات الأوضاع والعلاقة مع تركيا. “

المصدر: سبوتنيك