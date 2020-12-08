المعارضة الأرمنية تدعو للعصيان المدني للمطالِبة باستقالة رئيس الوزراء

دعا المتحدث باسم حزب “داشناكتسوتيون” المعارض في أرمينيا إيشهان ساغاتيليان الثلاثاء، مواطني البلاد لبدء عصيان مدني على خلفية انتهاء المهلة التي أعطتها المعارضة لرئيس الوزراء نيكول باشينيان، لتقديم استقالته. ولوح ساغاتيليان، بخروج احتجاجات في أنحاء البلاد إذا لم يستجب باشينيان لهذا الطلب، قائلاً “كما نرى، فإن باشينيان لم يقدم استقالته. وبالتالي، فإنه بداية من هذه اللحظة وحتى الساعة 17:00(16:00 بتوقيت موسكو) يحق لمواطني أرمينيا القيام بعصيان مدني سلمي”.

وأضاف ساغاتيليان موجهاً حديثه لرئيس الوزراء “نيكول، سترحل على أي حال. ارحل بدون صدام، اعتن بالشعب والدولة الآن على الأقل، لا داعي لتقويض الحياة الداخلية للبلاد. رحيلك أمر حيوي لشعبنا ودولتنا”. ودعا المواطنين إلى “العمل في إطار القانون ، وعدم الخضوع للاستفزازات ، ووكالات إنفاذ القانون لضمان تنفيذ حق المواطنين في التصرفات السلمية”.

المصدر: سبوتنيك