للحصول على البروتين… اضيفوا هذه المكسّرات الى نظامكم الغذائي!

تعدّ المكسّرات وجبة خفيفة لذيذة غنية بالبروتين، فهي سهلة الأكل أثناء التنقل، ومصدر جيد للبروتين النباتي، خاصة لمن يتناولون القليل من المنتجات الحيوانية. يمكن أن يساعدكم تناول المكسّرات على تلبية احتياجاتكم من البروتين، وهو أمر ضروري لبناء العظام والعضلات والجلد. يزيد البروتين أيضاً من الشعور بالشبع، مما يساعدكم على خسارة الوزن. وبينما تحتوي جميع المكسرات على البروتين، فإن بعض الأنواع تحتوي على كمياتٍ اكبر من هذا العنصر الغذائي.

مكسّرات غنية بالبروتين:

1- اللوز

يحتوي اللوز على 7 غرامات من البروتين لكل 1/4 كوب (35 غرام) من اللوز. وبالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من البروتين، فإن اللوز غني بمضادات الأكسدة. تحمي هذه المركبات النباتية الجسم من الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة، والذي يمكن أن يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. تحتوي الطبقة البنية من الجلد المحيطة باللوز على أعلى تركيز من مضادات الأكسدة، لذلك من الأفضل تناول اللوز مع القشرة للحصول على أكبر قدر من الفوائد.

2- عين الجمل

ان عين الجمل يحتوي على 4.5 غرام لكل 1/4 كوب (29 غرام) من الجوز المفروم. يعدّ تناول عين الجمل طريقة لذيذة لزيادة تناول البروتين وهو أيضا مصدر للدهون الصحية للقلب. على وجه التحديد، يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، على شكل حمض ألفا لينولينيك (ALA)، أكثر من أي نوعٍ آخر من الجوز. مع قوامه الدهني ومذاقه، يعتبر عين الجمل إضافة جيدة للحوم المطحونة ويمكن أن يزيد من محتوى البروتين في كافة الاطباق اللذيذة.

3- الفستق

يحتوي الفستق على 6 غرامات لكل 1/4 كوب (30 غرام) من الفستق. كما ويحتوي الفستق على نسبة أعلى من الأحماض الأمينية الأساسية مقارنة بمحتواه من البروتين، مقارنة بمعظم المكسرات الأخرى. ان الأحماض الأمينية الأساسية هي تلك التي يجب الحصول عليها من خلال النظام الغذائي حتى يتمكن الجسم من استخدامها لبناء البروتينات الضرورية للوظائف الهامة.

4- الكاجو

يحتوي الكاجو على 5 غرامات لكل 1/4 كوب (32 غرام) من الكاجو، كما ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة. توفر حصة 1/4 كوب (32 غرام) حوالي 80% من القيمة اليومية الموصى بها من النحاس، وهو معدن يدعم المناعة ويساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء والأنسجة الضامة.

المصدر: وكالات