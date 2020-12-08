وزير التجارة الأميركي: الصين تشكل التهديد الرئيسي للمنطقة الآسيوية عسكريًا واقتصاديًا

أعلن وزير التجارة الأميركي ويلبر روس أن الصين، باعتبارها السوق الأكبر المحتمل، “تشكل التهديد الرئيسي للمنطقة الآسيوية عسكريًا واقتصاديًا”، حسب تعبيره.

تصريحات وزير التجارة الأميركي جاءت خلال القمة الآسيوية، التي نظمها معهد ميلكن للأبحاث، حيث تعقد القمة هذا العام عن بعد وفي منصة في سنغافورة.

ونقلت قناة ” سي إن بي سي”، عن روس قوله “طبقت الولايات المتحدة 210 من أصل 539 إجراء لمكافحة الإغراق والتعويض ضد الصين. تُفرض مثل هذه الرسوم على البضائع التي توجد بشأنها شكوك في إمكانية بيعها بسعر منخفض بشكل غير معقول”. كما رأى روس أن “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي أبرمتها الصين و 14 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، لن تحل أكثر القضايا إيلاماً في التجارة”.

يُذكر أنه في الـ4 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، دعا الرئيس الصيني تشي جين بينغ، في رسالة تهنئة لجو بايدن على انتخابه رئيساً، للولايات المتحدة إلى “دفع تنمية العلاقات بين البلدين وتجنب روح النزاع”.

المصدر: سبوتنيك