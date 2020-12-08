خبير يحدد علامات تقادم جهاز الكمبيوتر

أشار رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في مطور برامج Reksoft، يفغيني شيرتوك، إلى عدد من الأمور التي تدل على قدم جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو الذي تعمل عليه.

وقسم الخبير هذه الأمور أو الإشارات الى قسمين، قسم نفسي (أخلاقي) وقسم تقني، موضحا انه في القسم الأول يمكن الجلوس والعمل خلف شاشة الكمبيوتر دون حدوث مشاكل تقنية، الى أن العمل على الكمبيوتر لم يعد ممتعا.

أما القسم الثاني والمتعلق بما يعرف بـ”التقادم التقني”، فيعود الى أن عددا من المشاكل تبدأ بالظهور ما يؤدي الى توقف الجهاز عن العمل وبخاصة خلال القيام ببعض الأمور الحساسة، فعلى سبيل المثال توقف المبرد عن العمل.

ووفقا للخبير، فإن الكمبيوتر الحديث هو نظام متعدد المكونات يتضمن آلاف الدوائر والأسلاك وغيرها من المعدات. يمكن أن ينكسر أي من هذه المكونات، مما يؤدي إلى فشل جزئي أو كامل في النظام، بحسب ما نقل موقع “برايم”.

من ناحية أخرى، يجب ألا تتخلص على الفور من الجهاز القديم أو المكسور، حيث لا يزال من الممكن إعادة تنشيطه باستخدام معالج حديث أو إضافة ذاكرة أو تثبيت بطاقة فيديو للألعاب.

يمكن تحقيق تحسين كبير لأجهزة الكمبيوتر الحديثة عن طريق استبدال القرص الصلب الميكانيكي بمحرك أقراص ذي حالة صلبة، أو عن طريق تغيير الجهاز بالكامل.

المصدر: سبوتنيك